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290 dönümlük mesire alanı hazır hale getirildi

TOKAT HABERLERİ  | 07.06.2020 17:04 | Son Güncelleme

Tokat Belediyesi tarafından temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tamamlanan 290 dönümlük Gümenek mesire alanı hizmet vermeye başladı.Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan Gümenek Mesire Alanı, 1 Haziran kararları sonrasında Tokat Belediyesi ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak halkın kullanımına açıldı.

Tokat Belediyesi tarafından temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları tamamlanan 290 dönümlük Gümenek mesire alanı hizmet vermeye başladı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan Gümenek Mesire Alanı, 1 Haziran kararları sonrasında Tokat Belediyesi ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak halkın kullanımına açıldı. Tokat Belediye Başkan Eyüp Eroğlu, Gümenek’te piknik yapacak olan vatandaşların, maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini önemle rica etti. Gümenek’in 50 yılık ağaçları olan düzlük eşsiz yapısıyla Karadeniz bölgesinde tek olan değerli ve eşsiz güzellikte doğal bir alan olduğunu söyleyen Başkan Eroğlu, doğa ile iç içe olan alanın canlandırılacağın kaydetti.
Gümenek, Millet Bahçesi olacak
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun 71 projesi arasında yer alan Gümenek, Millet Bahçesi’ne dönüştürülecek. Yaklaşık 20 milyon TL’lik projenin kaynağının tamamı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl başlattığı Millet Bahçeleri projesi kapsamında Gümenek’in Millet Bahçesi’ne dönüştürüleceğini belirten Başkan Eroğlu, proje tamamlandığında Gümenek Millet Bahçesine ayrı bir otobüs hattı açılarak ulaşım kolaylığı sağlanacağını söyledi.
Sosyal tesis ve eğlence alanları ile donatılacak
Yaklaşık 290 dönüm olan Gümenek mesire alnının 211 dönümünü kapsayacak Millet Bahçesi, aqua parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro ve 2 bin kişilik etkinlik alanı, sosyal tesis ve kafeteryalar, fotoğraf yolu, safari parkı, spor sahaları ve masal kahramanları parkı gibi birçok donatıyla Tokat halkının vazgeçilmez dinlenme ve eğlence alanlarından birine dönüşecek.

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Tokat Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:02
Sabah
04:57
Öğle
12:38
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:55

Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Sırma Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Erbaa
Gökhan Eczanesi
Niksar
Ebru Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
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