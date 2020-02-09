2.Abdülhamit Han’ın bilinmeyenleri anlatıldı

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Sultan-ı Cihan Abdülhamit Han etkinliği vatandaşların büyük ilgisi ile izlendi.

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen Sultan-ı Cihan Abdülhamit Han etkinliği Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Porf. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Şair-Televizyon Programcısı Serdar Tuncer’in konuşmacı olarak katıldığı programda gerçekleşti.

Salih Tozan Kültür Merkezi doldu

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Şair-Televizyon Programcısı Serdar Tuncer’in konuk olarak katıldığı söyleşide Cihan Sultanı 2. Abdülhamit Han’ın ölümünün 102. yıldönümünde anıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda şair Serdar Tuncer’in okuduğu şiirler ve Türk ve Osmanlı Tarihi deyince ilk akla gelen isimlerin başında gelen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in tarihimize ışık tutan anlatımı katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Programın açılışında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "öncelikle bizleri bugün yalnız bırakmadığınız ve salonu hınca hınç doldurduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada tarihe damgasını vurmuş geçmişte bir çok projeye imza atmış ve gelecekte atılmasına vesile olmuş Sultan Abdülhamit Han’ın vefatının 102. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ulu Hakan Abdülhamit Han’ın Kudüs için yaptıklarını unutamayız.Dün Abdülhamit Han’la yapılan Kudüs mücadelesi aynı şekilde bugün de yapılıyor. Türk Milleti dün Abdülhamit Han’la Kudüs’e sahip çıktığı gibi bugün de Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kudüs’e sahip çıkıyor. Biz inanıyoruz ki Kudüs hiçbir zaman İsrail’in başkenti olmayacaktır. Kudüs Allah’ın izniyle hiçbir zaman boynu bükük ve yalnız kalmayacaktır. Abdülhamit Han sadece kendi dönemine değil, geleceğe ışık tutan bir padişahtı.Sultan Abdülhamit’i anlamak sadece onun devrini anlamak değil, hem dünü hem bu günü hem de yarını anlamak demektir. Eğer Abdülhamit’i iyi anlarsanız bugün yaşadıklarımız çok daha iyi anlarsınız. Malesef Kudüs emellerine ulaşamayanlar türlü hilelerle Ulu Hakan’ı tahttan indirdiler ve 9 yıl gibi kısa sürede koskoca bir İmparatorluk paramparça oldu. Abdülhamit Han gidince Kudüs gitti, Millet gitti ve sonrada Osmanlı İmparatorluğu gitti.Ecdadımızı iyi tanımalıyız, iyi anlamalıyız. Geçmişini bilmeyen geleceği aydınlık olmaz. Tarih her zaman tekrar eder ve bunlardan ders çıkarmalıyız” dedi. Konuşmaların ardından Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı konuklar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ve Serdar Tuncer’e hediye takdim etti. Program çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Düzenlenen anma programına ev sahibi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın yanı sıra Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbahim Çelik, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

