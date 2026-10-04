Geniş Aile’nin Ulvi’si Bülend Çolak son haliyle gündemde

Bir döneme damga vuran "Geniş Aile" dizisinde Cevahir'in yakın dostu Ulvi'ye hayat veren Bülend Çolak'ın son hali ortaya çıktı.

Hükümet Kadın, Çakallarla Dans, İllegal Hayatlar gibi filmlerle de adından söz ettiren Bülend Çolak oyunculuğa devam etse de çok göz önünde olan bir isim değil.

Tiyatro Hayali’nin “Meçhul Paşa” oyununda Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu ile birlikte yer alan Çolak'ın saçı sakalı birbirine karışmış hali dikkat çekti.

Sosyal medyada oyuncuya "Yıllar ona da acımamış" yorumları yağdı.



GENİŞ AİLE YANITI

Bülend Çolak, Geniş Aile dizisinin yeniden başlayacağı ile ilgili kulis dedikodularına “Aynı tadı vermez, bence çekilmemeli” diyerek yanıt verdi.



Öte yandan ünlü oyuncu, yardımcı yönetmen Yasemin Öz ile 6 Temmuz 2022 tarihinde nikâh masasına oturdu. Çiftin Feraye Defne adında bir kızı bulunuyor. Bülend Çolak zaman zaman eşiyle pozlarını da sosyal medyadan paylaşıyor.