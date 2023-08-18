3. Akkışla Dostluk Turnuvası başlıyor

Bu sene 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 8 takımın katılacağı turnuva, lig usulüne göre yapılacak. Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur, turnuva sonucunda en çok puanı toplayan takımın şampiyon ilan edileceğini fakat adından da anlaşılacağı üzere turnuvanın amacının dostluk olduğu için her takıma eşit kupa verileceğini, örnek oyuncu, en kıymetli oyuncu, en iyi kaleci, gol kralı, plaketleri de sahiplerini bulacağını ifade etti.

İlçe dernekleri ile beraber oluşturulan organizasyondaki amaçlarının sporun tanıştırıcı kaynaştırıcı yönünü kullanarak Kayseri’de yaşayan Akkışlalıları bir araya getirmek olduğunu belirten Tertip Komitesi Başkanı Alparslan Sungur, bu sene üçüncüsü düzenlenen turnuvanın çok güzel anılar ve dostluklar oluşturduğunu söyleyerek, bu turnuvanın geleneksel hale geldiğini ve herkesin özlemle beklediğini söyledi.

