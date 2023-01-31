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3 aylık ’ruhsatsız silah’ operasyonunda 4 tutuklama

31.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik 3 aylık teknik çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. 3 ay süren teknik çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda, kurusıkı tabancaların namlularında yaptıkları tadilat ile ateşli silaha dönüştüren ve ruhsatlı tabancaların seri numaralarını yok etmek ve ruhsat sahibine kayıp müracaatında bulundurmak sureti ile yüksek fiyatlara piyasaya süren şahıslar tespit edildi. Ekipler tarafından 16 ikamet, 5 iş yeri ve 6 araçta yapılan eş zamanlı operasyonda; 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 47 adet ruhsatsız tabanca, bin 464 tabanca fişeği, 62 adet şarjör, ruhsatsız tabancaların montajında kullanılan malzemeler, 1 adet ruhsatsız tüfek, 40 adet av tüfeği fişeği ve 8 adet tadilata uğramış kurusıkı tabanca bulundu.

Gözaltında bulunan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün sonrasında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 4’ü tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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