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3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar

İHA İHA
23.02.2024 08:56 | Son Güncelleme:
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinden çaldıkları otomobil ile Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen 3 çocuk, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandılar.

3 çocuk çaldıkları otomobille Bursa’da kaçarken yakalandılar

Aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan 3 çocuk ekiplerce gözaltına alındı.

Olay saat 01.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri 15 NC 096 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Ekibin "dur" ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. 5 kilometre süren kovalamaca sırasında sürücü ve 2 arkadaşı aracı yol kenarında bırakıp yaya olarak kaçmaya başladılar. Ekipler 3 çocuğu da kovalamaca sonucu yakaladılar.

CAMI KIRIP ÇALMIŞLAR

Sürücü Miran K.’nin (15) dün öğlen saatlerinde Bozüyük ilçesinde park halindeki aracın arka camını kırıp, düz kontak yaparak çaldığı ve arkadaşları A.B. (12) ve D.A.’yı (13) da alıp İnegöl’e geldikleri ortaya çıktı.

Şahıslar gözaltına alındı.

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