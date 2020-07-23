YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe kurallarıyla yapıldı

3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe kurallarıyla yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kayseri 3.

Kayseri 3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı, sosyal mesafe kuralarına uygun olarak yapıldı.
Kayseri İl Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ve Kayseri’de faaliyet gösteren kurum yetkilileri katıldı.
Toplantı açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, pandemiden dolayı toplantıların yapılamadığını ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kurumların koordinasyona ihtiyaç duyulan taleplerinin konuşulacağını söyledi.
Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde oturma düzeni ile düzenlenen 3. Dönem İl Koordinasyon Toplantısı’nda kurumların İl Koordinasyon Merkezi’nden talepleri dinlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.