3. Lig: Cizrespor: 0 - Çatalcaspor: 1

Misli.com 3. Lig 3. Grup takımlarından Cizrespor, Çatalcaspor’u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım Çatalcaspor 1-0 kazandı.

Cizre Hamit Özalp Stadyumu’nda oynanan müsabakada deplasmanda Cizrespor ile karşılaşan Çatalcaspor müsabakanın 87. dakikasında Ali Zorlu’nun ceza sahası dışından attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çatalcaspor zorlu Cizre deplasmanından üç puan alarak puanını 32’ye yükseltirken, Cizrespor ise 13 puanla 15. sırada yer aldı.

Stad:Hamit Özalp

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Burak Celep xx, Mücahit Şentürk xx

Cizrespor: Alp Arda xx, Emre Şahin xx (Ahmet Güney dk. 81 ?), Hakan Doğan x (Furkan Özdemir dk. 62 x),Oğulcan Enes Demiroğlu xx (Süleyman Özdemir dk. 81 ?), Hasan Üstübücü xx (Enver Erşahin dk. 62 x), Burak Koçer xx, Emrah Çalışlar xxx, Ahmet Demir xxx, Samed Kartal x (Serhat Bütün dk. 46 xx), Burak Yılmaz xx

Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü x, Ali Zorlu xx, Burhanettin Çakırefe xx, Fatih Kara x, Burak Yamaç x, Fırat Sezer x, Kadir Örentepe xx, Yasin Hatipoğlu xx (Hakan Arslantürk dk. 69 x), Armağan Özer xx, Önder Akdağ x (Cem Şahin dk. 41 xx), Yusuf Atasoy xx (Muhammet Yılmaz dk. 80 x)

Gol: Ali Zorlu (dk. 87) (Çatalcaspor)

Sarı Kartlar: Ekrem Sütçü, Hakan Doğan, Oğulcan Enes Demiroğlu, Burak Koçer (Cizrespor), Fatih Kara (Çatalcaspor)

