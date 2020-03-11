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3 mahalleye 223 kilometre altyapı hattı

DENİZLİ HABERLERİ  | 11.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, alt yapısını baştan aşağı değiştireceği Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi’nde yüklenici firmaya yer teslimi yaptı.

3 mahalleye 223 kilometre altyapı hattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, alt yapısını baştan aşağı değiştireceği Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi’nde yüklenici firmaya yer teslimi yaptı. Kısa süre içinde başlayacak çalışmayla 3 mahalleye 122 km içme suyu, 78 km kanalizasyon ve 23 km yağmursuyu hattı döşenecek.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen ay Sevindik ve Sümer mahalleleri ile Karşıyaka Mahallesi’nin bir kısmının altyapısının baştan aşağı yenilenmesi için açılan ihaleyi kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalamıştı. Toplam 3 mahallenin alt yapısını baştan aşağı değiştirecek çalışma kapsamında sözleşmeyi imzalayan Atilla İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş’ye yer teslimi yapıldı. Kısa süre içerisinde başlanacak çalışma ile Sevindik ve Sümer mahalleleri ile Karşıyaka Mahallesi’ne 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmursuyu hattı döşenecek. 95 milyon 303 bin TL ihale bedeli bulunan çalışma ile ayrıca bölge için 1 adet de atık su terfi merkezi inşa edilecek.

"Çok şükür verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçen yıl Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka Mahallesi ile Deliktaş Mahallesi’nin bir kısmında başladıkları altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi’nin kalan kısmında yapılacak altyapı çalışması için de yer tesliminin yapıldığını kaydeden Başkan Osman Zolan, "Vatandaşlarımızın uzun süredir istediği, bölgenin ihtiyacı olan alt yapı çalışmamız kısa süre içerisinde başlayacak. Çünkü biz vatandaşımıza söz vermiştik. Çok şükür verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" dedi.

"Torunlarımızın torunlarına hizmet edecek"
Altyapının çok önemli olduğunu, alt yapı olmadan üste ne yapılırsa yapılsın hiçbir anlamı olmayacağını vurgulayan Başkan Zolan, "Yaptığımız bu alt yapılar inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek. Biz söz verdik, cesaret ettik ve bu altyapı çalışmasını başlattık. Hemşehrilerimiz de alt yapı yaptığımız her bölgede çalışmalarımıza destek verdi, vermeye de devam ediyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun, inşallah kazasız belasız çalışmalarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

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Merkezefendi
Kundakçı Eczanesi
Merkezefendi
Nükhet Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Ayduran Eczanesi
Pamukkale
Zeytinköy Sema Eczanesi
Pamukkale
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