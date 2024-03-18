3 milyarlık Denizli İçme Suyu projesi tamamlandı

Kente kazandırdıkları Akbaş Barajı, içme suyu arıtma tesisi, iletim hatları ve içme suyu depolarının bugünkü değeriyle toplam 3 milyar TL’ye mal olduğunu belirten Başkan Zolan, “Esas olan millete hizmet etmektir, eser koymaktır” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizlililerin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için kentin en büyüğü olacak 10 bin tonluk içme suyu deposu düzenlenen törenle hizmete alındı. Adalet Mahallesi’nde gerçekleşen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, DSİ 212. Şube Müdürü Kemal Özsoy, AK Parti Merkezefendi Belediye Başkan adayı Ekrem Başer, davetliler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 212. Şube Müdürü Kemal Özsoy, Denizli İçme Suyu projesinin teknik detaylarını paylaşarak, Akbaş Barajı’ndan gelen suyun arıtma tesisi ve 65 kilometrelik isale hattı sonrası bugün de hizmete alınan içme suyu depolarına ulaşacağını anlattı. Özsoy, söz konusu tesisin iş teslim sürecinden önce tamamlandığını belirterek, emek verenlere teşekkür etti.

“ESAS OLAN MİLLETE HİZMET ETMEKTİR, ESER KOYMAKTIR”

DSİ ile Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğun protokol çerçevesinde kente Akbaş Barajı, İçme suyu arıtma tesisi, iletim hatları ve içme suyu depolarını içerisine alan bugünkü değeriyle toplam 3 milyar TL’ye mal olan projenin şehrin geleceğine yapılmış çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti; “ Şehrimizin bugüne kadar tarihinde gelen, bugüne kadar yapılmış olan en büyük yatırımdır. Yatırımın büyüklüğü yanında kıymeti su arz güvenliğini sağlamasıdır. Su hayat demektir. Onun için bizler şehrimizin omurgasını oluşturan, olmazsa olmazı olan içme suyu başta olmak üzere alt yapı ve birçok ulaşım noktasındaki gayretlerimizi bugüne kadar devam ettirdik. Ve esas olan millete hizmet etmektir, eser koymaktır. Ömürler gelip geçicidir. Bu görevler de gelip geçicidir. Esas olan iz bırakmaktır, eser bırakmaktır. Gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır” diye konuştu.

Yeni dönemde Akdere Barajı müjdesi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için gayret sarf etmeye devam ettiklerini ve bu konuda yeni dönemde Acıpayam’da Akdere Barajı’nı inşa etmek istediklerini söyledi. Başkan Zolan, “Akdere Barajı ile yaklaşık 3 yıldır çalışılıyor ve projesi bitti diyebiliriz. Acıpayam ve Serinhisar’ın, o havzanın içme suyunu sağlayacak, oradan su arz güvenliği sağlayacak bir yatırım olacak Akdere Barajı da 2024, en geç 2025’te inşallah inşaatı başlayacak” ifadelerini kullandı.

11 AYRI MAHALLEYE CAN SUYU OLACAK

Akbaş Barajı’ndan getirilip, Denizli Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinden arıtılacak içme suyunu depolamak ve diğer bazı depolara dağıtmak amacıyla yapılan 10 bin ton kapasiteli içme suyu deposu, şebeke besleme alanı Hacıeyüplü, Karahasanlı, Şemikler, Yenişafak ve Gültepe Mahallelerini kapsıyor. Ayrıca bu depo Akbaş Barajı’ndan gelen suyu üst depolara terfi ederek Adalet, Bereketler, Çakmak, Selçukbey, Göveçlik, Saruhan mahallelerini de besleyecek.

