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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, dizinin oyuncu kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Üç bölüm için projeye dahil edildiğini belirten Taşkın, başka bir yapımdan vazgeçerek Kızılcık Şerbeti'ni tercih ettiğini ancak fragmanda görünmesinin ardından kadrodan çıkarıldığını söyledi. Yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaşan Taşkın'ın sözleri gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu
Sariye Nur Dönmez

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, bu kez oyuncu kadrosunda yaşanan gelişmeyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın, dizinin oyuncu kadrosuna dahil edildiğini ancak daha sonra projeden çıkarıldığını açıkladı.

Dizinin yeni bölümünde kendisini göremeyen takipçilerinden gelen sorular üzerine açıklama yapan Taşkın, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından anlattı.

"3 BÖLÜM YER ALDIM"

Kızılcık Şerbeti'nde üç bölüm boyunca rol almasının planlandığını belirten Cansu Taşkın, canlandıracağı karakterin hikâyesine ilişkin kendisine önceden bilgi verildiğini söyledi.

Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkes soruyor, bu bölüm seni göremedik diye. Artık açıklama zamanı. 3 bölüm yer aldım ve en başından karakterin nereye evrileceğine kadar anlatıldı bana."

Kızılcık Şerbeti nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu 1

"HAYATIMIN EN KÖTÜ KARARI OLMUŞ"

Kızılcık Şerbeti için başka bir projeyi geri çevirdiğini anlatan Taşkın, rolü alabilmek amacıyla yoğun bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirtti.

İki proje arasında tercih yapmak zorunda kaldığını söyleyen fenomen, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi:

Kızılcık Şerbeti nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu 2

"İki proje gelmişti. Bu projeyi tercih ettim. Kaç kişi içerisinden sabahlara kadar çalışarak audition geçtim. Hayatımın en kötü kararı olmuş. Keşke diğer o büyük projeyi kabul etseymişim."

"FRAGMANDA GÖRÜLDÜĞÜM GÜN DİZİDEN ATILDIM"

  1. Sayfa'da yer alan habere göre, Cansu Taşkın'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise diziden çıkarıldığı zamana ilişkin sözleri oldu.

Fragmanda yer aldığı gün projeden çıkarıldığını açıklayan Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle paylaşım yapmadım. Fragmanda görüldüğüm gün diziden atıldım bir anda arkadaşlar. Ben de nasibimi aldım. Kısacası ekmeğimle oynandı. Allah'a havale ediyorum, o her şeyi bilip görendir."

Taşkın'ın diziden ayrılmasının gerekçesine ilişkin yapım ekibinden henüz bir açıklama bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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