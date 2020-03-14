3 Nisan etkinlikleri iptal edildi

3 Nisan 1937 Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR) temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 83. yıl dönümü kapsamında yapılacak etkinlikler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi. Etkinlikler kapsamında sadece Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Türkiye’de kuruluşunu kutlayan tek il olan Karabük’te Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 83. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında toplantı yapıldı.

Vali Gürel, 3 Nisan’ın ulusal bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla taçlandırılmasının önemli bir ayağını oluşturan, yerli ağır sanayinin ilki ve en büyüklerinden birisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın temelinin atıldığı gün ve aynı zamanda Karabük’ün doğuş ve kuruluş günü olduğunu söyledi.

Bu anlamlı günü kutlamak üzere aylar öncesinden başlayan çalışmaların tamamlanarak 3 Nisan kutlama programı hazırladıklarını hatırlatan Gürel, "Karabük Demir Çelik Fabrikaları’nın kuruluşunun 83. yılı aynı zamanda özelleştirmesinin 25. yılı olması sebebiyle çok kapsamlı ve şehrimize, insanımıza yakışır bir program hazırlamıştık. Düşüncemiz, bugün kutlama programını ve yapacağımız etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmaktı. Ancak bütün dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde şu ana kadar sürecin çok iyi yönetilmesinden dolayı sadece bir odakta ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemik (eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden hastalık) olarak ilan edilen Covid-19 adlı korona virüs salgını nedeniyle; Cumhurbaşkanlığımız tarafından ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında ve İçişleri Bakanlığımız tarafından bugün gönderilen korona virüs tedbirleri genelgesine istinaden vatandaşlarımızı bu salgından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla çelenk sunum töreni dışındaki tüm etkinliklerimizi iptal etme kararı aldık. Planladığımız etkinlikleri, inşallah önümüzdeki kuruluş yıl dönümünde daha da geliştirerek uygulama fırsatı buluruz. Yeter ki, insanlarımız sağlıklı olsun, ülkemiz emin adımlarla güçlü bir şekilde geleceğe yürüsün. Karabük’ümüzün ve KARDEMİR’in kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Başta KARDEMİR olmak üzere destek veren kurumlara teşekkür ederim" dedi.



