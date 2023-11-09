3 yıl sonra evinden çıktı

Kartepe Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından kahvaltıda ağırlanan çift keyifli zaman geçirdi.

Kartepe Belediyesinin ödüllü projelerinden olan Alo Evlat Sağlık Kulübü hizmete başlamasından bu yana büyüklerin tüm ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Bu çerçevede, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri 3 yıldır rahatsızlığı dolayısıyla evinden çıkmayan İdris Şen (71) ve eşi Fatma Şen’e unutulmaz bir gün yaşattı. Ekiper Köseköy Mahallesindeki evlerinden aldıkları Şen çiftini kahvaltıda misafir etti. Çeşitli ikramların yapıldığı Şen çifti, güzel bir gün yaşadı. Orman İşletme Müdürlüğünden emekli olan İdris Şen, hayatına dair anıları Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleriyle paylaştı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere kendilerine verilen hizmet için teşekkür eden İdris Şen, "Uzun zamandır rahatsızlığımdan dolayı evden dışarı çıkamıyordum. Bizlere evlatlarımız kadar yakın olan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

