YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. 30 çuvala kadar hafriyatlar ücretsiz

30 çuvala kadar hafriyatlar ücretsiz

ANKARA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi tarafından 30 çuvala kadar hafriyat atıkları ücretsiz olarak alınıyor.Gölbaşı’nda ev ve iş yerlerinde tadilat sonrası oluşan moloz ve atıklar vatandaşlar tarafından çuvallara konularak kapı önüne bırakıldığında Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yerlerinden alınacak.

Gölbaşı Belediyesi tarafından 30 çuvala kadar hafriyat atıkları ücretsiz olarak alınıyor.
Gölbaşı’nda ev ve iş yerlerinde tadilat sonrası oluşan moloz ve atıklar vatandaşlar tarafından çuvallara konularak kapı önüne bırakıldığında Gölbaşı Belediyesi ekiplerince yerlerinden alınacak. Atıkların alınmasına yönelik randevular ilgili müdürlüğe yönlendirilerek değerlendirmeye alınacak ve atıklar döküm sahasına götürülecek.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve ilçemizi modern bir hale getirmek için başlattığımız kampanyaya tüm halkımızı davet ediyorum. Belediyemize iletilen randevuları değerlendirecek, bünyemizde bulunan 1 kamyon, 1 kepçe ve 2 küçük kamyoneti vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
Ev ve iş yerlerinde tadilat sonrası oluşan moloz ve inşaat atıklarını toplatmak isteyen vatandaşlar, ALO Çevre Hattı 485 54 15 numaralı telefona taleplerini ileterek randevu alabilecekler.
Gölbaşı Belediyesi tarafından 30 çuvala kadar hafriyat atıkları ücretsiz olarak alınmasına rağmen yasal döküm alanları yerine yol kenarına moloz döken hafriyat kamyonları çevre katliamına yol açtı. Bunun üzerine Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olaya el koydu ve bölgeye iş makineleri ve kamyonlar göndererek hafriyat dökülen bölgede temizlik çalışmalarını başlattı. Başkan Şimşek, çevreyi kirletenlere kesinlikle taviz vermeyeceklerini belirterek, yasal döküm alanlarına moloz dökmeyip çevre kirliliği oluşturanlara ceza verileceğini dile getirdi. Başkan Şimşek, çevre konusunda çok duyarlı olduklarını belirterek, vatandaşları da kaçak hafriyat dökümü konusunda belediyeyi bilgilendirmeye davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Sahte rapor çetesi çökertildiSahte rapor çetesi çökertildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Tuğgeneral Necati Gündüz: "Kütahya şehidine sahip çıkmıştır"

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Ankara Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
13:05
İkindi
16:16
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Aktaş Eczanesi
Cankaya
Çay Eczanesi
Cankaya
Çınar Eczanesi
Cankaya
Dikmen Merkez Eczanesi
Cankaya
Maltepe Eczanesi
Cankaya
Sinan Eczanesi
Cankaya
Torun Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Sağlık Bakanı Koca'dan, Bahçeli'ye "koronavirüs önlemleri"yle ilgili açıklamaları nedeniyle teşekkür

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.