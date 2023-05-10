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30 yıldır aynı yerde, görenleri şaşırtıyor

10.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan tek mezar, görenlerin dikkatini çekiyor.

30 yıldır aynı yerde, görenleri şaşırtıyor

Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı, cami yakınlarına defnedildi. Yaklaşık 30 yıl önce belediye başkanlığı tarafından yolda genişletme çalışması yaptırıldı. Yapılan genişletme çalışmalarında mezar, korumak maksadıyla kavşak içerisinde bırakıldı. Niksar-Ünye Karayolu üzerinde kalan mezarlık, dört yolun kesiştiği kavşak içerisine alınırken, mahalle sakinleri tarafından rivayetleriyle biliniyor. Mahalle sakinleri arasında kepçenin mezarı kaldıramadığı rivayeti dilden dile dolaşırken, 4 yolun birbirine bağlandığı noktada bulunan mezar görenleri şaşırtıyor.

"YOLUN AÇILMASIYLA BİRLİKTE KABİR YOLUN ORTASINDA KALDI"

Mezarın yaklaşık olarak 30 yıldır aynı noktada olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Metin Ovaçın, "Burada yatan kişi Çepnizâde Hasan Efendi’dir. Bildiğimiz kadarıyla şu an bulunan kabir, sembolik bir kabirdir. Asıl kabri, bu sembolik mezarın altında bulunuyor. Daha öncelerden yol çalışmalarında mezara yaklaşılmaya çalışılsa da iş makinelerinde bir şekilde aksaklık oldu. Mübarek kişinin olduğu yere giriş yapılamadı. Bu kabrin arkada tarafında bir ev daha vardı. Kamulaştırma çalışmaları neticesinde evin olduğu yerden bir yol açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi. Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı. Burada bulunan kabir sembolik bir kabir aslında, orada bulunan kişi sembolik mezarın yanında bulunan kapaktan indiğimizde alt tarafta yatıyor" dedi.

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