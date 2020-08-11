YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imkanı sağlayacak

31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imkanı sağlayacak

BİLECİK HABERLERİ  | 11.08.2020 12:21 | Son Güncelleme

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisi kurulacak.

31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imkanı sağlayacak

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesine (OSB) otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisi kurulacak. 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imzanı sağlayacak.
Valilik makamında, Osmaneli OSB mütevelli heyeti ile Paksan Makine Fabrikası yatırımcılarının katılımıyla 31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesisin arsa tahsisi sözleşmesi imzalandı. Vali Bilal Şentürk, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, sanayi merkezleri olan İstanbul, Sakarya, Bursa ve Eskişehir illerine yakınlığı ve alt yapısı tamamlanmış OSB’leriyle Bilecik’in, yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğini anımsatarak, ’’Bilecik, büyükşehirler arasında stratejik konumuyla yatırımcılar için bir cazibe merkezi. Bir taraftan virüsle mücadele ederken diğer taraftan ilimizin kalkınması, katma değeri yüksek yatırımların gerçekleşmesi noktasında çabalarımız devam ediyor. İlimiz, üreten ve istihdam sağlayan, ihracat yapan, ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunan önemli bir sanayi kenti konumundadır. Bilecik’i her alanda geleceğe taşıyacak çalışmaları yaparak, daha iyiye ve mükemmele ulaşmanın gayreti içinde olacağız Sanayicinin ve yatırımcının her zaman yanındayız" dedi.
150 kişiye istihdam sağlayacak
Tesis yetkilileri Emre Çeviker ve Hakan Bay, Osmaneli ilçesinde kurulacak otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik metal işleme ve döküm tesisinde 150 kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

31 dönüm arazi üzerine kurulacak olan tesis 150 kişiye iş imkanı sağlayacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yangın seferber etti

Yangın seferber etti

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Başkan Günel’den "esnafa konser" açıklaması

Karagöl’e ziyaretçilerden yoğun ilgi

Karagöl’e ziyaretçilerden yoğun ilgi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "Projeleri takip ediyorum"

Bilecik Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:01
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

Bilecik Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Sağlık Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

Fahri Bilecikli Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür

Başkan Şahin’den Bileciklilere teşekkür

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ın mutlu günü

Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’ın mutlu günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.