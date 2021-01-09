33 yıllık meslek hayatının ardından emekliliğe ayrıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Müftüsü Ömer Ahmet Kayalı emekli oldu.

Pazaryeri’nde 4 yıldır ilçe müftülüğü görevinde bulunan Ömer Ahmet Kayalı, kurum çalışanları ile vedalaştı. 6 Haziran 1976 yılında imam-hatip olarak mesleğe başladığını anlatan Kayalı, "Meslek hayatımda 1988 yılına kadar sırasıyla öğretmenlik ve Kur-an Kursu öğreticiliği yaptım. Rabbim 1988 yılında başladığım ve 33 yıl temsil etmekten büyük onur duyduğum görevimde en son Pazaryeri’nde çalıştım. İlçe müftülükleri ve il müftü yardımcılığı görevlerinden yaparak, hamdolsun emekli olmayı nasip etti. Bu süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm dostlarıma teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim. Hepiniz Allah’a emanet olun” dedi.

Kayalı, ilçede görev yapan imamlar ve çalışma arkadaşları ile hatıra fotoğrafı da çekildi.



