MasterChef şampiyonu Esra Tokelli restoranını açacak mı? Kararını verdi

MasterChef yarışmasıyla tanınan Esra Tokelli zor günler geçiriyordu. Babasının sağlık durumu kötüye giden Esra Tokelli Maslak'ta Şampiyon Lezzetler adlı restoranını geçiçi olarak kapatmıştı.

Ekim ayının ortasında duyurduğu kararda "Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz" diyen Esra Tokelli son duruma dair bilgi verdi.

MASTERCHEF ESRA KARARINI VERDİ

Esra Tokelli 1 aylık aranın ardından açıklama yaparak restoranı açma kararı aldığını şu sözlerle duyurdu:



"Güzel dilekleriniz ve dualarınızla babamın sağlık durumu çok şükür iyiye gitti. Bu süreçte yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz, desteğinizi ve sevginizi esirgemediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim. Şimdi yeniden aynı sofrada buluşma, güzel lezzetleri paylaşma zamanı… Şampiyon Lezzetler’i pazartesi günü yeniden açıyoruz."