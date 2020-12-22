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3,6 milyonluk öğrenim yardımı sonuçları açıklandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:52 | Son Güncelleme

Lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak olan 3,6 milyon TL’lik öğrenim yardımı sonuçlarını açıkladı.Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı sonuçları belli oldu.

3,6 milyonluk öğrenim yardımı sonuçları açıklandı

Lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik 2020-2021 eğitim öğretim yılında yapılacak olan 3,6 milyon TL’lik öğrenim yardımı sonuçlarını açıkladı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yapacağı öğrenim yardımı sonuçları belli oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yaptığı değerlendirme sonucunda Denizli ve tüm ilçelerinde eğitim gören, ekonomik durumu iyi olmayan lise ve düzeyindeki öğrencilere 10 ay boyunca aylık 120 lira verilecek. Öğrenim yardımı sonuçları www.denizli.bel.tr adresinden öğrenilebilecek. Değerlendirmede evraklarını eksiksiz getirip, beyan ettiği bilgilerle örtüşen öğrencilere 10 ay boyunca 120 lira olmak üzere toplamda 3,6 milyon liralık öğrenim yardımı yapılacak. Öğrenciler Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı öğrenim yardımlarını toplu halde alacak. Geleceğe yatırım yapmaya devam ettiklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını söyledi. Öğrencilere 10 ay boyunca ayda 120 TL’lik bir destek vereceklerini kaydeden Başkan Zolan, "Okuyan, araştıran, sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir gelecek için eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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