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"37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" sergisi Bursa'da açılacak

11.02.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" sergisi Bursa'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 37. kez gerçekleştirilen "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürlerin yer aldığı sergi, Bursa'da sanatseverlerle buluşacak.

Aydın Doğan Vakfının, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatürle yayma hedefiyle düzenlediği yarışmanın sergisi, 17 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Bursa'da Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi'nde ziyarete açılacak.

Yarışma bu yıl 83 ülkeden 930 sanatçı ve yaklaşık 4 bin 500 esere ev sahipliği yaptı.

Yarışmanın birincisi Küba'dan Reynerio Tamayo, ikincisi İran'dan Mahmood Nazari ve üçüncüsü de yine İran'dan Mojtaba Heidarpanah oldu.

"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" kategorisinde verilen "Özel Ödül"e ise Ömer Çam değer görüldü.

Sergide ayrıca bu yıl İran'dan "Başarı Ödülü" alan Hamed Mortazavi Alavi, Sırbistan'dan Borislav Stankovic ve Toso Borkovic'in karikatürleri de sergilenecek eserler arasında bulunuyor.

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