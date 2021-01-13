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37 yıl önce yapılan tarım sulama göleti, kuraklık nedeni ile 80 metre çekildi

13.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Uzunova tarım sulama göleti, yağışların azlığı nedeni ile kuruma noktasına geldi.Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde sulama amacıyla 1984 yılında yapılan gölet, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 80 metre çekildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Uzunova tarım sulama göleti, yağışların azlığı nedeni ile kuruma noktasına geldi.
Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde sulama amacıyla 1984 yılında yapılan gölet, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 80 metre çekildi. 1984 yılında, Uzunova, Hamzalı, Salkımlı, Tuzla, Konuklu, Yakıt, Üçkuyu ve İnkaya mahallesinin tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için yapılan bu gölet, bu günlerde kuruma noktasına geldi. Mahalle sakinleri, bu yıl kar ve yağmur yağmaması durumunda çok zorlu bir dönem geçireceklerini, ektikleri ürünü almayacaklarını söyledi. 37 yıldır bu göletten tarlalarını sulayarak geçimlerini sağlamaya çalışan üreticiler, ilk defa böyle bir kuraklıkla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
Göletin kurulduğu 1984’ten itibaren bu mevsimde ilk defa bu kadar kurak kaldığını belirten Uzunova Mahalle muhtarı Abdulkudus Öztürk, "İlk defa bu mevsimde böyle kuraklık görüyorum. Kasım, aralık ve ocak aylarında kuraklık yaşandığını hiç hatırlamıyorum. Her sene tarım sulama göletimiz bu mevsimde ağzına kadar doluydu ve göletlimizde biriken fazla su tahliye kanallarında akıyordu. Şu anda su 80 metreden fazla geri çekilmiş ve göletin içi bataklık haline geldi. Bu tarım sulama göleti sayesinde yaklaşık 8 bin nüfuslu Uzunova, Hamzalı, Salkımlı, Tuzla, Konuklu, Yakıt, Üçkuyu ve İnkaya mahalleleri geçimlerini sağlıyordu. Kuraklık böyle devam ederse, yağmur ve kar yağmazsa bu gölet zor dolar. İnşallah yağmur ve kar yağar da gölet dolar" dedi.

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