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Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit dünyaevine girdi ancak ünlü oyuncu düğünde yer alamadı. Aileden gelen açıklama dikkat çekerken, Özçivit'in kardeşine neden eşlik edemediği de belli oldu.

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Gerek kariyeri gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit şu sıralar ekrana dönmeye hazırlanıyor. Güneşin Doğduğu Yer dizisi için Adana'da yoğun tempoda hazırlık yapan oyuncu kardeşinin düğününe bile gidemedi.

Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit Hasan Sağdıç ile dünya evine girdi. Bafra'da gerçekleşen düğüne ne Burak Özçivit ne de eşi Fahriye Evcen katılabildi.

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı 1

Bafra55 haberine göre; Burak Özçivit’in babası "Adana'da çekimde onun için gelemedi" dedi. Kız kardeşi ise "Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk" dedi.

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı 2

KAZANÇLARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti yeni sezonda ekrana dönüyor. ‘Hamal’ dizisiyle ekrana dönen Fahriye Evcen'in bölüm başına 2.5 milyon TL, Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Burak Özçivit’in ise 4.5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı 3

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Burak Özçivit
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