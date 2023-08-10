385 yıllık Tahmis Kahvesi depremde hasar almadı

Kahramanmaraş‘ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde Gaziantep’te bulunan birçok yapı ve eserler hasar gördü. 385 yıllık Tahmis Kahvesi ise hiçbir hasar almadan ayakta kaldı. Depremin yıkıcı etkilerinden kurtulan tarihi kahveci, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

“385 YILLIK TAHMİS KAHVESİNDE HASAR YOK”

Tarihi Tahmis Kahvesi’nin yıkıcı depremden hasar almadığını belirten işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, “385 yıllık Tahmis Kahvesi’nde hiçbir hasar ve olumsuzluk yok. Hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından hem de Vakıflar Genel Müdürlüğünden gerekli mühendis arkadaşlar, mimar arkadaşlar geldiler. Binanın sağlam olduğuna dair rapor hazırlayıp her hangi bir sıkıntı olmadığını söylediler” dedi.

“DEPREMİN STRESİNİ KAHVE İLE ATMAYA BEKLİYORUZ”

Tüm vatandaşları depremin stresini atmak üzere yöresel menengiç kahvesini içmeye davet eden Bağcı, “Gaziantep’i ziyarete gelen misafirlerimizi Tarihi Tahmis Kahvesine gelip dinlenmelerini, oturmalarını, depremin izlerini tarihi menengiç kahvesini içerek atmaları için burada en iyi şekilde ağırlayacağımızı bilsinler” ifadelerini kullandı.

“DEPREME RAĞMEN TALEP YOĞUN”

Depremin yıkıcı etkisine rağmen müşterilerinde artış olduğunu aktaran Bağcı, “Deprem Gaziantep’i diğer iller kadar olmasa da etkiledi fakat Gaziantep bundan az etkilenen bir şehir olduğu için cazibe merkezi haline geldi. Misafirlerimiz yukarıya doğru artış göstermeye başladı. 7 ve 8. aylar, yerli ve yabancı turistlerin az geldiği dönem ama biz yine de yüzde 60 yüzde 70’leri yakalamış durumdayız” diye konuştu.

