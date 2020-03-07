3’üncü Ümit’li koro bu kez TEV bursiyerleri için ses olacak

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından Türk Halk Müziği/Türküler konseri düzenliyor. Bu yıl 3’üncüsünün gerçekleştirileceği konser gelirleri hastanece, Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışlanacak.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri çalışanlarının yer aldığı Bir Ses, Bin Nefes Türk Halk Müziği/Türküler konseri, 17 Mart Salı günü Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak. Konserden elde edilecek gelirin ise, tıp öğrencilerine eğitim bursu verilmesi amacı ile TEV’e bağışlanacak. Ayrıca davetiyelerin Özel Ümit Hastaneleri Acil Servis Vezneleri ile https://biletinial.com/muzik/bir-ses-bin-nefes isimli internet adresinden alınabileceği bildirildi.

