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  4. 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı

29.01.2021 23:18 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde 3 otomobil, 1 tırın karıştığı trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Manisa’nın Kula ilçesinde 3 otomobil, 1 tırın karıştığı trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobiller hurdaya dönerken, kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu, İlçe Jandarma Komutanlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Uşak yönüne seyir halinde olan Abdülbaki Ö. idaresindeki 35 AGK 165 plakalı otomobil, İlçe Jandarma Komutanlığı önünden D300 karayoluna bağlanmak isteyen İbrahim U. idaresindeki 43 KM 936 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller, kavşak içerisinde bekleyen Mustafa E. idaresindeki 35 DFN 37 plakalı otomobile de çarptı. Kontrolden çıkan 43 KM 936 plakalı otomobil trafik ışıklandırma levhalarını devirirken, trafik ışıkları Uşak yönünden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Baki E. idaresindeki 35 AKU 993 plakalı tırın önüne devrildi. Zincirleme kazada otomobiller adeta hurdaya dönerken, 43 KM 936 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim U. burnuna aldığı darbe ile hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D-300 karayolunun her iki istikametinde de trafik bir süre birer şeritten sağlandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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