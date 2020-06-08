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4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 08.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında olmak üzere dört farklı suçtan toplamda 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında olmak üzere dört farklı suçtan toplamda 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Akşam
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Buket Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
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