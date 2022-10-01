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4. Dünya Göçebe Oyunları

01.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda şalvar güreşi müsabakaları yapılıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda kapışmalı şalvar güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların üçüncü gününde şalvar güreşi müsabakaları yapılıyor.

Türk tarihinde ayrı bir yeri olan güreş müsabakaları adını, sporcuların giydiği yeşil şalvardan alıyor. Ayakta başlayan güreşi, rakibinin sırtını yere değdiren güreşçi kazanıyor. Türkiye'de yaygın olarak bilinen güreş, Türk cumhuriyetlerinde de ilgi görüyor.

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip ediliyor.

Çim üzerinde yapılan güreşlere 19 ülkeden 65 sporcu katılıyor.

Ayrıca, etkinlik alanında alış güreşlerinin final müsabakaları da başladı.

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