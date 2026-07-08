Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı

Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile gönüllere taht kurmuştu.

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür hale gelmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ

Hatta bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Çitos Efe son olarak Show Tv'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de ortaya çıkmıştı.

Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Koçyiğit'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Çitos Efe şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çitos Efe için sosyal medyada; 'sağlığı için acil müdahale edilmeli', 'Bu çocuğa ne olmuş böyle?', 'Çocuğa yazık', 'Sağlığı gitmiş resmen' şeklinde yorumlar yapıldı.