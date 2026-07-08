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Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı

2016 yılında ekrana gelen ‘Çocuktan Al Haberi’ programında fenomen olan ve ‘Çitos Efe’ lakabı takılan Efe Koçyiğit sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak bir diziye dahil olan Çitos Efe şimdi de son haliyle gündem oldu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe'nin son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Bir dönemin izlenme rekorları kıran programı Çocuktan Al Haberi'ne sempatik halleri, kendine has şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile damga vuran Efe Koçyiğit ‘Çitos Efe’ lakabı ile gönüllere taht kurmuştu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe nin son hali ortaya çıktı 1

Program sayesinde kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit bir dönem neredeyse her yerde görünür hale gelmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ
Hatta bu duruma bakanlık el atmış ve ekrana çıkan çocukların ekonomik olarak sömürülmeleri engellemeye çalışılarak, küçük Efe'nin obezite konusunda ailesine uyarıda bulunmuştu.
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Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe nin son hali ortaya çıktı 2

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Çitos Efe son olarak Show Tv'nin iddialı dizisi Rüya Gibi'de ortaya çıkmıştı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe nin son hali ortaya çıktı 3

Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Koçyiğit'in son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe nin son hali ortaya çıktı 4

Çitos Efe şimdilerde de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çitos Efe için sosyal medyada; 'sağlığı için acil müdahale edilmeli', 'Bu çocuğa ne olmuş böyle?', 'Çocuğa yazık', 'Sağlığı gitmiş resmen' şeklinde yorumlar yapıldı.

Bakanlık onun için devreye girmişti! Çitos Efe nin son hali ortaya çıktı 5

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