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  4. 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 3. gün başladı

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 3. gün başladı

01.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyon, yarın sona erecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda 3. gün etkinlikleri başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında gerçekleştiriliyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların üçüncü gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökpar-kökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapılacak.

- Kültürel etkinlikler de düzenlenecek

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşayabilecek. Ayrıca saat 12.00 ile 13.00 arasında Mevlid-i Şerif okunacak.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabilecek. Katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunulacak.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçirecek.

Sahne bölümünde ise evrensel müzikler ve halk dansları gösteri düzenlenecek. Trio Mandili grubu ile Mustafa Ceceli'nin konser vereceği alanda misafirlerin keyifli anlar yaşatılacak.

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