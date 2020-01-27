YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 4 günde 500 ünite kan

4 günde 500 ünite kan

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı’nın ‘Bir Kan Üç Can’ sloganıyla ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasında 4 günde 500 ünite kan toplandı.Kağıthane Belediye’sinin desteklediği kampanya kapsamında farklı tarihlerde ilçenin 4 ayrı noktasında kan bağışı merkezi oluşturuldu.

Kağıthane Belediyesi ve Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanlığı’nın ‘Bir Kan Üç Can’ sloganıyla ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyasında 4 günde 500 ünite kan toplandı.
Kağıthane Belediye’sinin desteklediği kampanya kapsamında farklı tarihlerde ilçenin 4 ayrı noktasında kan bağışı merkezi oluşturuldu. Kampanyanın ilk günü bağışlar Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve beraberinde belediye çalışanları merkeze gelerek kan bağışında bulundu. Kampanyanın ilk gününde toplam 118 ünite kan toplandı, bir vatandaş da kök hücre bağışladı. Kan bağışı etkinlikleri Merkez, Emniyetevler ve Sultan Selim mahallelerinde farklı günlerde devam etti.

4 günde 500 ünite kan
Kağıthane’de 4 gün süren kan bağışı kampanyasının sonunda 500 kişiden kan alındı. Başkan Öztekin katılım gösteren herkese teşekkür ettiğini belirterek, “İhtiyaç anında bir damla kan bile çok önemli. Afet ve kazalarda, hastalıklarda vatandaşlarımız umutla kan beklemekte. Bazen doktorlarımız bu konuda adeta zamanla yarışıyor. Eğer yeterli düzeyde kan stokumuz olursa, inanıyorum ki birçok hayat kurtulacak" dedi. Başkan Öztekin kan vermenin ayrıca insan sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatarak herkesi kan vermeye davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
’Yerel Afet Gönüllüleri’ne eğitim’Yerel Afet Gönüllüleri’ne eğitim
2019’da Orçun Duygun en başarılı iş adamı olarak seçildi2019’da Orçun Duygun en başarılı iş adamı olarak seçildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:13
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:20
Yatsı
19:43

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

İBB'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.