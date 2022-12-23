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4 gündür aranıyordu, donmuş halde bulundu

23.12.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası Fatma Fidan, kaybolduğu düşünülen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta donmuş halde bulundu.

4 gündür aranıyordu, donmuş halde bulundu

Ulaş’ta dört gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Fatma Fidan (75) dört gündür ilçe kırsalında aranıyordu. AFAD, polis ekipleri, Sivas Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı komandolar ve vatandaşlar tarafından, zorlu şartlarda sürdürülen arama çalışmaları neticesinde yaşlı kadın bugün Karlıtepe mevkiinde AFAD ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

Yaşlı kadının cesedine kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Fidan’ın ilçeden uzaklaşarak kırsalda kaybolduğu ve donarak öldüğü tahmin ediliyor. Fidan’ın kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için inceleme başlatıldı.

Yaşlı kadın kaybolmadan önce ilçe merkezinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından son kez görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kadının elinde bastonla yürüdüğü görüldü. Bu görüntüler kaybolmasından önce Fidan’a ait kaydedilen son görüntüler oldu.

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