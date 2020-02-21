4. Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi İzmir'de sanatseverlerle buluştu

İZMİR (AA) - Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Telif Hakları/Esere ve Emeğe Saygı" konulu 4. Karikatür ve Afiş Yarışması Sergisi, İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen yarışma sonucu hazırlanan sergi, 23 Şubat'a kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde (DESEM) ziyaret edilebilecek.

Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmirli sanatseverlerle buluşan sergide, ödül alan ve sergilemeye değer bulunan 48 afiş ve 28 karikatür yer alıyor.

Sergi, İzmir'den sonra Adana, Erzurum, Trabzon, Diyarbakır'da açılacak.

Yarışmanın karikatür dalında birincilik ödülünü İstanbul'dan Faruk Çağla, ikincilik ödülünü Bursa'dan Sait Oktay, üçüncülük ödülünü de Ankara'dan Şadi Karaşahinoğlu almıştı.

Afiş dalında ise birinciliğe Ankara'dan Elif Didem Pamuk, ikinciliğe Ankara'dan Şeymanur Gürgen, üçünlüğe de Zeynep Akan layık görülmüştü.

Afiş dalında "GESAM Özel Ödülü" sahibi İstanbul'dan Gizem Sünnetcioğlu, karikatür dalında "GESAM Özel Ödülü" sahibi de Balıkesir'den Mehmet Zeber olmuştu.

