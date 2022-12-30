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  4. 4 milyon TL tasarruf edildi: ABB’den bir geri dönüşüm atağı daha

4 milyon TL tasarruf edildi: ABB’den bir geri dönüşüm atağı daha

30.12.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO Genel Müdürlüğü geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atıl durumda olan temizlik makinelerini “Dönüşümü Yapılan İticili Yüzey Temizleme Makinesi” olarak yeniden kullanıma kazandırdı.

4 milyon TL tasarruf edildi: ABB’den bir geri dönüşüm atağı daha

Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu’na kurulan atölyede yapılan çalışmalarda 30 temizlik makinesine yeni fonksiyonlar kazandırılarak 4 milyon TL tasarruf edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm ve çevre dostu projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, atıl durumda bulunan temizlik makinelerinin geri dönüşümle kullanıma kazandırılması için proje hayata geçirdi. Proje kapsamında; temizlik makineleri “Dönüşümü Yapılan İticili Yüzey Temizleme Makinesi” olarak yeniden kullanıma kazandırıldı.

4 MİLYON TL TASARRUF EDİLDİ

Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu içerisine kurulan atölyede gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 30 temizlik makinesine yeni fonksiyonlar kazandırıldı. Proje sayesinde hem 4 milyon TL tasarruf edildi hem de 4 temizlik personeline sertifika alması sağlanarak ustalık unvanı verildi.

ABB EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, “Metro işletmemizde atıl durumda bulunan fırçalı, iticili ve binicili temizlik makinelerimizin tamir ve bakımını kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Temizlik personelimizden 4 arkadaşımıza aynı zamanda sertifikasyon sağlayarak usta unvanı verdik. Kendi kurduğumuz atölyemizde araçların tamirini ve bakımını yaparak yeniden hizmete aldık. Bu sayede yaklaşık 4 milyon TL’lik bir tasarruf elde etmiş olduk” diye konuştu.

EGO Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Temizlik Birimi Proje Sorumlusu Semih Kurtuluş ise “Depolarımızda atıl durumda bulunan ve sadece fırça fonksiyonu gören makinelerin ihtiyaçları doğrultusunda temizlik makinesine dönüştürülmesi konusunda bir çalışma başlattık. Kullanılamaz durumda olan makineleri geri dönüşüm projemiz sayesinde daha fonksiyonel ve kullanılabilir hâle getirdik. Makinelere temizleme, fırçalama ve vakumlama özellikleri kazanırdık. Yenisini almak yerine geri dönüşüm yaparak hem maddi olarak kazanç sağladık hem de atölyede yetiştirdiğimiz personeller ile birlikte hizmet ve bakım sürecinde kendi bünyemizde yapabilir hâle geldik” ifadelerini kullandı.

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