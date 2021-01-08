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4 tabanca ve 50 mermiyle yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 08.01.2021 10:53 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 4 tabanca ve bu tabancalara ait 50 mermi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde Beyşehir ilçesinde şüpheli Ali Ç’nin kendisine ait araçla temin ettiği silahları Isparta’ya götüreceğine yönelik bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı takibe aldı.

4 tabanca ve 50 mermiyle yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 4 tabanca ve bu tabancalara ait 50 mermi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde Beyşehir ilçesinde şüpheli Ali Ç’nin kendisine ait araçla temin ettiği silahları Isparta’ya götüreceğine yönelik bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı takibe aldı. Şüpheli şahıs, Beyşehir - Hüyük yolu üzerinde durdurularak kullandığı araçta arama yapıldı. Arama neticesinde 4 adet 9 mm çapında tabanca, tabancalara ait 4 adet şarjör ve 50 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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