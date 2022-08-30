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4. Uluslararası İzmir Film Festivali 13 Eylül'de başlayacak

30.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Uluslararası İzmir Film Festivali 13 Eylül'de başlayacak

İZMİR (AA) - Vizyona giren film ve dizilerin halk oylamasıyla değerlendirildiği Uluslararası İzmir Film Festivali, 13 - 17 Eylül arasında 4. kez düzenlenecek.

Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen festivalde, bir önceki yıl vizyona giren ya da dijital platformlarda gösterimi yapılan eserler noter onaylı halk oylamasına sunuluyor.

Türk yapımı film ve dizilerin dünya genelinde tanınırlığının da değerlendirildiği festival, bu yıl 13 Eylül'de açık hava gösterimleriyle başlayacak. Festival 17 Eylül'de Agora Örenyeri'nde düzenlenecek Altın Artemis ödül töreniyle son bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen festivale bu yıl Konak Belediyesi ev sahipliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASİTEM Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Sarıkaya, geçen yıl 169 ülkeden 5,3 milyon tekil oyun kullanıldığı festivalin uluslararası alanda da ilgi gördüğünü, bu yıl hedeflerinin oy rakamını yükseltmek olduğunu belirtti.

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