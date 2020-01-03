YURTHABER
  4. 4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Sarıçoban köyünde Sefer Sertkaya, elektrik aboneliği verilmediği için 4 yıldır gaz lambası ile hayatlarını sürdüklerini söyledi.

4 yıldır köydeki evine elektrik bağlanmayınca basın açıklaması yaptı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Sarıçoban köyünde Sefer Sertkaya, elektrik aboneliği verilmediği için 4 yıldır gaz lambası ile hayatlarını sürdüklerini söyledi. İlgili firma ise mevzuata aykırı olduğu için Sertkaya’nın evinin bulunduğu bölgeye enerji verilemediğini bildirdi.
Sarıçoban köyüne bağlı evinde 2016 yılından bu yana elektriksiz yaşayan Sefer Sert Kaya ve köyün yardımlaşma dayanışma derneği üyesi Ebubekir Sertkaya, beraberindekilerle öğretmenevi önünde basın açıklaması yaptı.
4 yıldan fazla bir süredir Sefer Sertkaya’nın elektriksiz yaşadığını ifade eden Ebubekir Sertkaya, “Cumhurbaşkanı nezdinde hükümetimizin köylere dönüp üretim ve istihdama katkı bulunması yönündeki destek, teşvikleri ortadayken FEDAŞ tam tersi bir uygulama ile neredeyse tamamen hayal ürünü savunmayla, kendi yazılarını dahi görmeksizin Sarıçoban köyümüzü yok hükmünde saymıştır. 18 Nisan 2016 yılında yapılan müracaat, 25 Nisan 2016 verilen cevapla talebin uygun olduğu abonenin mevcut abone olduğunu ve 2016 yılı Haziran ve Aralık ayları içerisinde enerji verilecektir denilmesine rağmen 2020 yılına kadar elektrik enerjisi verilmemiştir. 35 yıl önce bile var olan 20 yılı aşkın süre kullanılan ve 4 abonenin enerjisini karşılayan enerji nakil hattı nerededir. İyileştirme projesi neden göz ardı edilmektedir. FEDAŞ tarafından 30.12.2019 tarihinde gelen cevaben yazıda sözde mahallesinde incelenme yapıldığı söylenmiştir. Besi çiftliği ibaresi kullanılmıştır. Ruhsatlı imarlı ve yapı kullanım belgesine sahip mesken nasıl birden bire statü değişikliğine uğramıştır” dedi.

4 yıldır gaz lambası yakıyorum
Köye dönün çağrısı üzerine döndüklerini aktaran Sefer Sertkaya, “Suyumuzu götürdük. Betondan köye ev yaptım. Çok fazla borç altına girdim. Bize bir elektrik verecekler. Eskiden 2 tane aboneliğim vardı. 4 yıldır gaz lambası yakıyorum. Şimdi gazda yok,gazım bitti bende mecbur oldum geldim"diye konuştu.
Öteyandan ilgili firma da Sertkaya’nın bahsettiği yerde sadece bir evin bulunması ve mevzuata aykırı olduğu için enerji verilemediğini, 6 hane olması halinde enerji verilebileceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
Milletvekili Erol, çeşitli ziyaretlerde bulunduMilletvekili Erol, çeşitli ziyaretlerde bulundu
Elazığ’da uyuşturucu operasyonlarıElazığ’da uyuşturucu operasyonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

Elazığ Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:32
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:43

Elazığ Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

İzgi Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Elazığspor’da Antalya kampı başladı

Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu

Elazığ TSO, üretilecek 23. yerli otomobile talip oldu

Elazığ’da ‘Su Ürünleri’ sektörü saha ziyaretleri

Elazığ’da ‘Su Ürünleri’ sektörü saha ziyaretleri

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Jandarma ekipleri servisleri denetledi

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.