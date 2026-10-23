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40 yaşında bunu da yaptı! Muslera'dan tarihi performans: Takımı finale böyle taşıdı

Fernando Muslera, Copa Libertadores yarı finalinde Flamengo karşısında sergilediği performansla Estudiantes’i finale taşıdı. Normal süresi golsüz biten maçta üç penaltı kurtaran Uruguaylı eldiven, zaferin ardından yaptığı dansla da geceye damga vurdu.

40 yaşında bunu da yaptı! Muslera'dan tarihi performans: Takımı finale böyle taşıdı
Cevdet Berker İşleyen

Fernando Muslera, Galatasaray'da yıllarca sergilediği başarılı performansın ardından yeni takımı Estudiantes'te de fark yaratmayı sürdürüyor. Uruguaylı file bekçisi, Copa Libertadores yarı finalinde Flamengo karşısında yaptığı kurtarışlarla takımını finale taşıyan isim oldu.

MUSLERA PENALTILARDA GEÇİT VERMEDİ

40 yaşında bunu da yaptı! Muslera dan tarihi performans: Takımı finale böyle taşıdı 1

Copa Libertadores yarı finalinde Estudiantes ile Flamengo, Brezilya'nın Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünü kırmızı kart nedeniyle 10 kişi oynayan Estudiantes, buna rağmen rakibine boyun eğmedi. İki takım arasındaki eşitlik bozulmayınca finalist, penaltı atışlarının ardından belli oldu.

Bu kritik anlarda sahneye Fernando Muslera çıktı. Tecrübeli kaleci, Flamengo adına penaltı kullanan Jorginho, Lucas Paqueta ve Bruno Henrique'nin vuruşlarında gole izin vermedi. Üç penaltıyı da kurtaran Uruguaylı eldiven, Estudiantes'in finale yükselmesinde başrolü oynadı.

ZAFERİN ARDINDAN DANS ETTİ

40 yaşında bunu da yaptı! Muslera dan tarihi performans: Takımı finale böyle taşıdı 2

Muslera'nın final biletini getiren son kurtarışı, takım arkadaşlarına büyük sevinç yaşattı. Tecrübeli file bekçisi de karşılaşmanın ardından kale önünde dans ederek zaferi kutladı.

Galatasaray formasıyla hafızalara kazınan kurtarışlara imza atan Muslera, Arjantin temsilcisi Estudiantes'te de kritik anlardaki performansıyla takımının en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

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