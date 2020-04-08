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40 yılda 15 kaymakama şoförlük yaptı

SİVAS HABERLERİ  | 08.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde 40 yılda 15 kaymakama makam şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Yaşar Ergüt, yıllarca ekmek parasını kazandığı mesleğinden emekliye ayrıldı.Zara ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Ergüt, 1980 yılında başladığı mesleğinden 40 yılın ardından emekliye ayrıldı.

40 yılda 15 kaymakama şoförlük yaptı

Sivas’ın Zara ilçesinde 40 yılda 15 kaymakama makam şoförlüğü yapan 65 yaşındaki Yaşar Ergüt, yıllarca ekmek parasını kazandığı mesleğinden emekliye ayrıldı.
Zara ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Yaşar Ergüt, 1980 yılında başladığı mesleğinden 40 yılın ardından emekliye ayrıldı. Ergüt, 40 yıllık makam şoförlüğü süresince 15 farklı kaymakamla çalışma fırsatı buldu. Zara Kaymakamlığı 40 yıl boyunca görevini yürüten Ergüt’e teşekkür belgesi verdi. Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Ergüt’e teşekkür belgesini takdim etti.
Tören sonrası açıklama yapan Ergüt, "Zara Kaymakamlığı makam şoförü olarak 1980 yılında, dönemin Kaymakamı Fehmi Kahya ile başladım. 40 yılda toplam 15 kaymakamımıza hizmet ettim. Severek ve isteyerek çalıştığım görevim boyunca Devletime ve tüm kaymakamlarıma karşı sorumluluğumu bilerek hizmet ettim” dedi.

40 yılda 15 kaymakama şoförlük yaptı

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Çarşı Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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