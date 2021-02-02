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40 yıllık hasret sona eriyor

02.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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40 yıllık hasret sona eriyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde istihdama ve ekonomiye can verecek olan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sona gelindi.Ünye’nin Killik Mahallesi sınırları içerisinde bulunacak ve ilçede ekonomiyi kalkındıracak hamlelerden birisi olan Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nde alt yapım ihalesi 18 Şubat tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Ordu’nun Ünye ilçesinde istihdama ve ekonomiye can verecek olan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) sona gelindi.
Ünye’nin Killik Mahallesi sınırları içerisinde bulunacak ve ilçede ekonomiyi kalkındıracak hamlelerden birisi olan Ünye Organize Sanayi Bölgesi’nde alt yapım ihalesi 18 Şubat tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Ünye’deki iş verenlerinde büyük desteğinin olduğunu söyleyen ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür eden Ünye Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "İlçemizde istihdama büyük katkı sağlayacak Ünye OSB’de nihayet sona yaklaştık. Bölgemizde ekonomik gelişim açısından son derece önem taşıyan Ünye Organize Sanayi Bölgesi’ne 40 yıllık hasretin ardından kavuşuyoruz. Bu çabalarımızda bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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Altinordu
Deva Eczanesi
Altinordu
Sağlık Eczanesi
Altinordu
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Fatsa
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Fatsa
Boşcu Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
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