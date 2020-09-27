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40 yıllık yol hasretini büyükşehir sona erdirdi

MANİSA HABERLERİ  | 27.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

İl genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesine bağlı Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali mahallelerini birbirine bağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan asfalt çalışmasıyla mahallelerin 40 yıllık hasreti sona erdirilirken, mahalle muhtarları çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.
Yaklaşık 40 yıldır ulaşım sorunu yaşayan Salihli ilçesi Burhan, Çakaldoğan, Yağmurlar ve Köseali Mahallelerinde yaşayan vatandaşların sorunlarına Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla son verildi. Yaklaşık 13 kilometrelik sathi kaplama çalışması ile mahalleler arasındaki ulaşım daha güvenli hale geldi. Çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri mahalleleri ziyaret ederek mahalle muhtarları ile bir araya geldi ve gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Ergün mahalle muhtarlarına gönderdiği saatleri de hediye etti.

Mahalle muhtarları Başkan Ergün’e teşekkür etti
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen asfalt çalışmaları mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaları anlatan muhtarlar, Başkan Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti. Yolun daha önce bakımsız bir durumda olduğunu ifade eden Yağmurlar Mahalle Muhtarı Turan Can, "Bu yol daha önce bakımsız bir durumdaydı. Bu yol Köseali Mahallesinden Salihli Devlet Hastanesinin yanına kadar bağlayan bir yol. Kötü durumdaydı. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Pandemi döneminde bizleri yalnız bırakmadı. Yollarımızı en güzel şekilde yaptı. Cengiz Başkanımızdan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.
Çakaldoğan Mahalle Muhtarı Ali Özyürek ise, "Yolumuz çok bozuktu. Burhan mahallesine kadar yeni yapıldı. Cengiz Başkanın sayesinde bu yollar yapıldı. Teşekkür ederiz" diye konuştu.
Yaklaşık 40 senedir yollarının bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Burhan Mahalle Muhtarı Yahya Akyol, "Büyük başkan Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Bizlere değer verdi. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah bin kere razı olsun. Bundan sonra da güzel hizmetler alacağımıza inanıyorum, güveniyorum" dedi.
Köseali’den başlayan yolun Salihli’ye kadar uzandığını dile getiren Muhtar Hüseyin Deniz, "Yıllardır bozuk olan bu yol Cengiz Ergün Başkanımız sayesinde çok güzel oldu. Yol medeniyet diyorlar. Medeniyeti Cengiz Başkanımız ve Zeki Başkanımız sayesinde yaşadığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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