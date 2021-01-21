41 milyon 386 bin TL keşif bedelli altyapı işleri 2022’de tamamlanacak

Karabük Vali Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2020 yılı içinde yapılan çalışmalar ile ilgili Müdür Alper Tolga Saka’dan bilgi aldı. Saka, gıda, tekstil, orman ürünleri, demir çelik, ortopedik ayak bakım ürünleri, metal eşya makine döküm sanayi, geri dönüşüm cam ve yapı malzemelerinde faaliyet yürüten 28 firmada bin 766 kişinin istihdam edildiğini söyledi. 2020 yılında 4562 Sayılı Kanunun ek 3. maddesine göre yüzde 60 bedelsiz arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalanan 9 firma olduğunu belirten Saka, 2bin 75 bin 174 TL keşif bedelli 1. kısım parke bordür ve çevre düzenlemesi kapsamında parke ve bordür işlemlerinin yapılarak, yaya kaldırımları oluşturulduğunu, yeni park alanlarının yaratıldığını, uygun olmayan rögar kapakları ve ızgaraların yenilendiğini belirtti. Müdür Saka; 259 bin 528 TL keşif bedelli Karabük OSB genişleme alanı kanalizasyon inşaat işi kapsamında organize sanayi genişleme alanının yüzde 60’ına hitap eden kanalizasyon yapım işinin tamamlandığını, 222 bin 782 TL keşif bedelli Karabük OSB içme suyu terfi hattı bakım onarım inşaatı işi kapsamında mevcut içme ve kullanma suyu terfi hattının 500 metrelik kısmı deplase edilerek yenilendiğini ifade etti.

Tevsii alanı altyapı projesi 2022’de tamamlanacak

Karabük Organize Sanayi Bölgesinin genişleme alanının yol, kanalizasyon, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu, elektrik, Telekom problemlerine çözüm olacak alt yapı projelerinin tamamlandığını ve Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra 2020 yılı sonlarında ihale edildiğini aktaran Saka, KDV hariç 35 milyon 73 bin 761 TL keşif bedelli, Karabük OSB tevsii alanı alt yapı işi için yer tesliminin 19.11.2020 tarihinde yapıldığını ve projenin 30.11.2022 tarihinde bitirilmesinin planlandığını kaydetti.

6 milyon 356 bin 528 TL ihale bedelli Test Eğitim Merkezinin 7 bin metrekare alana kurulduğunu, yönetim ve idari ofisler ile toplantı salonlarının bulunduğunu vurgulayan Saka, Ar-Ge ve iş sağlığı bölümlerinin yer aldığı merkezde elektrik üzerine test ve çalışmalarının yapılabildiğini 2020 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçtiğini hatırlattı.

2018 yılında alınan karar gereği Organize Sanayi Bölgesi arıtma tesisi yapımının gündeme geldiğini fizibilite ve projelendirme ihalesinin yapıldığını, fizibilite raporunun bakanlık tarafından onaylandığını, yer seçiminin yapılarak tescil işleminin ardından uygulama projesinin bakanlığa sunulacağını belirten Saka, ayrıca 14 milyon TL yaklaşık maliyetli tevsii alanı elektrik alt yapı projelerinin müdürlükçe onaylandığını 2021 yılı içerisinde bakanlık tarafından ihale edileceğini ifade etti.

Sanayicinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla çok önemli projeler yürüttüklerini ifade eden Vali Gürel, "Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesi ilimizin de gelişmesi demek, orada yaşanan rahatlama ilin ekonomik olarak bir adım öne çıkmasını sağlayacak. Bu bakımdan Organize Sanayi Bölgesini önemsiyoruz. Gelişmesi için 2020 yılında hem OSB yönetimi olarak bizler eksikleri gidermeye çalıştık hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız genişleme bölgesinin altyapı ihalesini yaparak önemli bir eksiğimizi gidermiş oldu. 2021 yılında da sanayicimizin yanında yer alarak onlarla birlikte hem istihdamı hem de üretimi artırmaya çalışacağız" dedi.

