45 günlükken aldığı deve kuşlarına evlatları gibi bakıyor

Van’da korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde evden çıkamayan Mürsel Hazır isimli genç avukat, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden 3 deve kuşu sipariş etti. Hazır, 2 yıl önce kendisine 45 günlükken gelen deve kuşlarını büyük bir özveriyle besledi. Evinin bahçesinde deve kuşlarını diğer kümes hayvanlarıyla birlikte özenle besleyen Hazır, deve kuşları hakkında bir araştırma da yaptı. Deve kuşlarının faydalarını öğrenen Hazır, şimdilerde bir çiftlik kurmayı hedefliyor. Van’da ilk kez deve kuşu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

"ŞEHİR DIŞINDAN GELİP BU KUŞLARI GÖRMEK İSTEYENLER OLUYOR"

İHA muhabirine konuşan Mürsel Hazır isimli avukat, deve kuşlarının Kuşadası’ndan kendilerine gönderildiğini belirtti. Yaklaşık 2 yıldır deve kuşlarını beslediklerini ifade eden Hazır, "Bunu ilk başlarda hobi amaçlı almıştık. Nasip olursa bunu daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Deve kuşları hem stres atmamızı sağlıyor hem de insanımız ilgi duyuyor. Şehir dışından gelip bu kuşları görmek isteyenler oluyor. Deve kuşları hakkında daha sonra araştırma yaptık. Yumurtasının ağırlığı 1,5 ila 2,5 kilo civarında değişiyor. Bu yumurta kemik gelişimi için birebir. Etinden, yumurtasından, tüyünden, derisinden ve hatta tırnağından dahi faydalanıyor. Bizler de bu şekilde faydalanmayı düşünüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE’DE ÜRETİMİNİ YAPANLAR YURTDIŞINA SATIYOR"

Deve kuşlarını 45 günlükken aldıklarını ve kendilerinin de 2 yıldır yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Hazır, "Büyükbaş hayvan beslemekten çok daha faydalı diye düşünüyorum. Ancak ülkemizde deve kuşu pazarı yok denecek kadar azdır. Türkiye’de de bunun üretimini yapan vatandaşlarımız bu kuşları yurtdışına satıyor. Bizler de bunu geliştirmeyi düşünüyoruz. Bizler, Türk vatandaşının da bu etten faydalanmasını istiyoruz. Deve kuşları büyükbaş hayvan nasıl besleniyorsa o şekilde besleniyor" diye konuştu.

