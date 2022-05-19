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45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı

19.05.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da 45’incisi düzenlenen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

Giresun Belediyesince bu yıl 19-23 Mayıs tarihleri arasında organize edilen etkinlik, festival yürüyüşü ile başladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar, Yeniyol mevkisinden Atatürk Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından festival ateşi yakıldı.

Vali Ünlü, burada yaptığı konuşmada, bugün hem Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın hem de Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin başlangıcının kutlandığını söyledi.

Ünlü, festivalin hem şehre hem de şehrin tanıtımına vesile olacağını, eski geleneklerin de yaşatılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Başkan Şenlikoğlu da uzun bir pandemi sürecinin ardından festivalinin yeniden coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Festival kapsamında yarın Giresun Adası’nın karşısındaki Aksu Deresi,nin Karadeniz'e döküldüğü alanda gelenekler sembolize edilecek. İnanışa göre festivale katılanların tuttukları dileklerin gerçekleşmesi için 3 kez saç ayağın üzerinden atlayıp, sorunlardan kurtulmak için “derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift 1 tek taş atması gerekiyor.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 23 Mayıs'ta sona erecek.

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