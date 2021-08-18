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46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, 21 Ağustos'ta yapılacak

18.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, 21 Ağustos'ta yapılacak

  1. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Güreş Şampiyonası, 21 Ağustos Cumartesi günü Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, Afşin Kaymakamlığı ve Afşin Belediyesi tarafından Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda düzenlenecek organizasyona, yaklaşık 400 sporcunun katılması bekleniyor.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, düzenlediği basın toplantısında, geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda birçok pehlivanın yetiştiğini ve sporcuların dünya minderlerine çıkarak Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Ata sporu güreşin Afşin'de yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Güven, "Pehlivanlarımız 9 sıklette birbirlerinin sırtını yere getirmek için mücadele edecekler. Afşin'de yapılan her güreş organizasyonu Türk güreşine bir katkı sağlıyor. İnşallah bu organizasyonumuz da Afşin'de yeni güreşçilerimizin yetişmesine vesile olacak. Şimdiden tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Güven, güreş branşında yeni sporcular yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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