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46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

12.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toplamda 46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde son zamanlarda gerçekleşen 1 adet yağma, 4 adet işyerinden hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı olaylarının faillerinin tespitine yönelik Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde toplamda 46 suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Çorlu İlçesine bağlı Hıdırağa Mahallesinde son zamanlarda gerçekleşen 1 adet yağma, 4 adet işyerinden hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı olaylarının faillerinin tespitine yönelik Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Şüphelilerin Hıdırağa (Kore) Mahallesinde saklandıkları tespit edilmesi üzerine, Kore Mahallesi diye tabir edilen bölge de operasyon düzenlendi. Operasyonda yağma olayının şüphelisi ve 14 suç kaydı bulunan S.C. (20) saklandığı metruk binada yakalandı. 4 işyerinden hırsızlık, 1 adet oto hırsızlığı olayının şüphelisi ve 32 suç kaydı bulunan S.Ö. (24) de yakalandı. Şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada, bir işyerinden çalınan çok sayıda çalıntı malzeme bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan her 2 şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlandı. Ayrıca Kore mahallesinde yapılan çalışmaların devamında 34 ZDJ 69 plaka sayılı motosiklet de bulunarak sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

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