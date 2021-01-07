YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. 49 kişiye sokağa çıkma cezası

49 kişiye sokağa çıkma cezası

MALATYA HABERLERİ  | 07.01.2021 12:52 | Son Güncelleme

Malatya’da Jandarma tarafından 49 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında etkin görev gerçekleştirildi.Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’ de başlayıp - 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’ de sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarında, sokağa çıkma ihlali yapan 49 kişi hakkında 153 bin 938TL idari para cezası uygulandı.

49 kişiye sokağa çıkma cezası

Malatya’da Jandarma tarafından 49 kişiye sokağa çıkma cezası kesildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında etkin görev gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Jandarma tarafından 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’ de başlayıp - 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05:00’ de sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarında, sokağa çıkma ihlali yapan 49 kişi hakkında 153 bin 938TL idari para cezası uygulandı.

49 kişiye sokağa çıkma cezası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

Malatya Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Malatya Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Gül Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Zeynep Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.