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4B Yazılımdan marka patent danışmanlığı

VAN HABERLERİ  | 09.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri tarafından marka-patent danışmanlığı hizmeti sunuluyor.2010 yılından beri Van’da marka-patent hizmeti verdiklerini ifade eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Yetkilisi Bilgin Berge, markalaşmanın geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğunu söyledi.

4B Yazılımdan marka patent danışmanlığı

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri tarafından marka-patent danışmanlığı hizmeti sunuluyor.
2010 yılından beri Van’da marka-patent hizmeti verdiklerini ifade eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Yetkilisi Bilgin Berge, markalaşmanın geleceğe yapılan en güzel yatırım olduğunu söyledi. Berge, “Dünyada her yıl yüz binlerce sahte ürün, marka tescili ile önleniyor. Yetkisiz tabela konumlandırmalarının önüne geçebilmesi ve alan adlarının üçüncü şahıslarla kullanımının uluslararası düzeyde önlenmesi ancak marka ile mümkündür. 4B Yazılım olarak alanında uzman çözüm ortaklarımız ile marka-patent danışmanlık hizmetini Van’da vermenin gururunu yaşıyoruz. Artık bireyler, gayrimenkul yatırımı yerine marka-patent yatırımı yapıyor. Bu da verdiğimiz hizmetin önemini bir kez daha göz önüne seriyor” dedi.

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