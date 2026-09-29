Serenay Sarıkaya podyumda şov yaptı! Püsküllü elbisesiyle bakana bir daha baktırdı! ''Bambaşka bir seviye''

“Adanalı” ve “Lale Devri”nin ardından “Medcezir” dizisiyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Serenay Sarıkaya, “Fi”, “Şahmaran” ve “Aile” gibi başarılı yapımlarda rol aldı. Farklı karakterlerle oyunculuğunu ortaya koyan ünlü isim, yıllar içinde Türkiye’nin öne çıkan oyuncuları arasında yerini almayı başardı.

Son olarak da Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla Taylan olarak seyircisinin karşısına çıkan ünlü isim, oyunculuğunun yanı sıra reklam anlaşmaları ve kazancıyla da gündeme geliyor.

L'Oréal Paris'in güzellik elçisi Serenay Sarıkaya, markanın Paris'teki dev defilesinde podyuma çıktı. Altın rengi, derin göğüs dekolteli ve baştan aşağı püsküllü elbisesiyle adeta şov yapan Sarıkaya bu haliyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sarıkaya'nın muhteşem yürüyüşü sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Ünlü isim güzelliği ve aurasıyla podyumda bakana bir daha baktırmayı başardı.

Serenay Sarıkaya için 'Bambaşka bir seviye bu', 'Aura kadın', 'Bu nasıl bir güzellik', 'Çok iyi taşımış, yıkılıyor', 'Maşallah', 'Kadın ışıldıyor ya', 'Güzelliğiyle tokatlamış' gibi yorumlar yapıldı.