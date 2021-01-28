4B Yazılım’dan ücretsiz web analizi

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, web analiz hizmetini ücretsiz verdiklerini ifade etti.

Web analiz alanında SEO hataları, güvenlik açıkları, tasarımsal hatalar, mobil uyumluluk gibi konularda raporu ücretsiz hazırladıklarını belirten 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, bu konuda büyük markalara hizmet verdiklerini söyledi. Açıklamalarında web sayfasının önemine değinen Güden, “Web sayfası, bir işletmenin internetteki mağazasıdır, ofisidir. Bir mağazanın ya da ofisin dekoruna, düzenine, tasarımına nasıl ki dikkat edip kusursuz olmasını istiyorsak, internet sayfasında da aynı özeni göstermemiz gerekiyor. Bir web sayfasını bir defaya mahsus yapıp, yayınlamakla ne yazık ki iş bitmiyor. Web sayfası da ilgi ister, bakım ister, kısacası süreklilik ister. Onu belirli aralıklarla geliştirmek ve güncellemek gerekiyor. Gelişen teknolojiyle beraber web sayfanız gerek alt yapısıyla gerekse ara yüzüyle yenilikçi olmalıdır“ dedi.

Bölgede Google’nin yanlış anlaşıldığına değinen Güden, “Google, bir arama motorudur. Birçok firma, ‘Ben Google’da çıkıyorum, web sayfam var’ algısına kapılıyor. Google’da haritalarda kayıtlı olmak, web sayfası sahibi olunduğu anlamına gelmiyor. Yine birçok işletme, Google’de ilk sırada çıksın diye taleplerde bulunuyor. Google’de kelimenin hacmine göre yatırım yapmak lazım. Başka türlü üst sıralarda yer almak söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

2005 yılından beri aktif olarak web sektörü ile yakından ilgilendiklerinin altını çizen Güden, “Biz sektöre başladığımızda çok az kişinin web sayfası vardı. Biz de 2005 yılından beri başta BilAnadolu, ardından Van Bilişim adıyla bu hizmetimizi sürdürdük. 2016 yılı itibariyle de yeni kurumsal kimliğimiz olan ‘4B’ ismiyle bu hizmetlerimizi devam ettiriyor, web alanında yenilikleri müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

