5 Aralık Perşembe akşamı (Bugün) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yeni bir dizi heyecanı olacak. Bunun yanı sıra ise gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte 5 Aralık Perşembe akşamı TV yayın akışı bilgisi...

PERŞEMBE AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Holding dizisi ekran macerasına merhaba diyecek.

Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star TV yayın akışı



07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

ATV yayın akışı



08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Holding

Kanal D yayın akışı



09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Show TV yayın akışı



08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

NOW TV yayın akışı



08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı



06:20 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:15 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi

22:45 Büyük Beyaz

TV8 yayın akışı



07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm