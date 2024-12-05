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  4. 5 Aralık Perşembe akşamı (Bugün) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

5 Aralık Perşembe akşamı (Bugün) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 10:18
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5 Aralık Perşembe akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yeni başlayan bir dizi heyecanı ve reyting rekorları kıran diziler ekrandaki yerini alacak. Biz de sizler için, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV ve TRT1 kanallarının güncel yayın akışı bilgilerini derledik. İşte tüm televizyon kanallarının güncel yayın akışı bilgileri...

5 Aralık Perşembe akşamı (Bugün) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yeni bir dizi heyecanı olacak. Bunun yanı sıra ise gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte 5 Aralık Perşembe akşamı TV yayın akışı bilgisi...

PERŞEMBE AKŞAMI (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv'de ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Holding dizisi ekran macerasına merhaba diyecek.

holding

Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

siyah kalp

NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

HUDUTSUZ SEVDA

Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

inci taneleri

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Holding

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Bizi Birleştiren Hayat

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

NOW TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:20 Hayallerinin Peşinde

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:15 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi

22:45 Büyük Beyaz

TV8 yayın akışı

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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