5 Aralık Perşembe akşamı (Bugün) hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 GÜNCEL YAYIN AKIŞI bilgisi

Perşembe akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yeni bir dizi heyecanı olacak. Bunun yanı sıra ise gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. İşte 5 Aralık Perşembe akşamı TV yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Atv'de ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Holding dizisi ekran macerasına merhaba diyecek.
Show Tv'de ise saat 20:00'da Siyah Kalp dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
NOW TV ekranlarında ise Hudutsuz Sevda dizisi tam 20:00'da yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Kanal D ekranlarında ise İnci Taneleri dizisi yeni bölümüyle saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Holding
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Bizi Birleştiren Hayat
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
NOW TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
TRT 1 yayın akışı
06:20 Hayallerinin Peşinde
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:15 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Shang-Chi Ve 10 Halka Efsanesi
22:45 Büyük Beyaz
TV8 yayın akışı
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
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